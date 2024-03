Balade naturaliste : incroyables migrateurs ! Halluin Halluin, dimanche 13 octobre 2024.

Balade naturaliste : incroyables migrateurs ! Accompagnés des animateurs nature, découvrez les oiseaux migrateurs et leur quotidien. Dimanche 13 octobre, 10h00 Halluin Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-13T10:00:00+02:00 – 2024-10-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-10-13T10:00:00+02:00 – 2024-10-13T12:00:00+02:00

Si le meilleur temps des marathoniens avoisine les 2 heures, avez-vous connaissance du record battu en 2023 par une barge rousse ? Ensemble et en s’amusant, nous tenterons d’en savoir un peu plus sur ces formidables migrateurs que sont les oiseaux. Comment migrent-ils ? La nutrition joue-elle un rôle fondamental ? Quels sont les records dans ce domaine ? Et peut-être qu’avec un peu de chance pourrons-nous les apercevoir, les écouter ?

Rendez-vous : 10h – Parking de l’étang du trou d’argile, route de Linselles – HALLUIN

Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à animationnature@lillemetropole.fr

Durée : 2h

Public : à partir de 7 ans et en famille

Halluin Etang du Trou d’Argile Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animationnature@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630463731 »}] [{« link »: « mailto:animationnature@lillemetropole.fr »}]

MEL