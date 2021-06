Lesquin Parking de l'étang Merchin,Lesquin Lesquin, Nord Balade naturaliste : hirondelles Parking de l’étang Merchin,Lesquin Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Découvrez lors de cette balade naturaliste de 2h ces oiseaux communs mais encore bien méconnus : les hirondelles. Rendez-vous à 14h à Lesquin, Parking de l’étang de Merchin. Balade gratuite à destination du public familiale. Uniquement sur inscription par mail à [[animationnature@lillemetropole.fr](animationnature@lillemetropole.fr)](animationnature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Balade gratuite à destination du public familial. Uniquement sur inscription, par mail à animationnature@lillemetropole.fr

Lors d’une promenade près de l’étang de Merchin de Lesquin, vous pourrez observer les Hirondelles et découvrir leur vie riche et mystérieuse. Parking de l’étang Merchin,Lesquin 111 Rue Henri Ghesquière, 59810 Lesquin Lesquin Nord

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:00:00

