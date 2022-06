BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR Mauguio, 30 juin 2022, Mauguio. BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR

Mauguio Hérault OT MAUGUIO-CARNON

2022-06-30 – 2022-06-30 Mauguio

Hérault Mauguio Cet été encore, profitez de balades autour de ‘ ́ ‘ ! Balades pédestres, en kayak ou en calèche, sur le sentier du Cabanier à la découverte de la faune et de la flore de ces espaces à préserver. Première date : JEUDI 30 JUIN

BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR

9h-12h – Rendez-vous: parking du pont à Mauguio

Gratuit sur inscription : 04 67 50 51 15 Cet été encore, profitez de balades autour de ‘ ́ ‘ ! officedetourisme@mauguio-carnon.com +33 4 67 50 51 15 Cet été encore, profitez de balades autour de ‘ ́ ‘ ! Balades pédestres, en kayak ou en calèche, sur le sentier du Cabanier à la découverte de la faune et de la flore de ces espaces à préserver. Première date : JEUDI 30 JUIN

BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR

9h-12h – Rendez-vous: parking du pont à Mauguio

Gratuit sur inscription : 04 67 50 51 15 Mauguio

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Mauguio Hérault OT MAUGUIO-CARNON Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR Mauguio 2022-06-30 was last modified: by BALADE NATURALISTE GUIDÉE AUTOUR DE L’ÉTANG DE L’OR Mauguio Mauguio 30 juin 2022 Mauguio Hérault OT MAUGUIO-CARNON

Mauguio Hérault