Balade naturaliste : grenouille-triton, la finale Bouvines Bouvines, vendredi 3 mai 2024.

Balade naturaliste : grenouille-triton, la finale Avec la LPO Nord, découvrez les amphibiens de Bouvines. Vendredi 3 mai, 19h00 Bouvines Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T21:00:00+02:00

Partez à la rencontre d’animaux pas comme les autres ! Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres se réveillent au début du printemps et dévoilent leurs secrets, sur terre et dans l’eau.

Les amphibiens étant principalement actifs les premières heures de la nuit, cette sortie en fin de journée sera l’occasion de les observer et d’apprendre à identifier quelques espèces.

Rendez-vous : 19h – Parking du Bois d’Infière, rue d’Infière à Bouvines

Durée : 2h

Public : à partir de 6 ans

Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 92

Bouvines Rue d'Infière, 59830 Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France

Lucie Ligault / LPO