Balade naturaliste : faune & flore Hem Hem, mercredi 18 septembre 2024.

Balade naturaliste : faune & flore Découvrez la faune et la flore du Bois de Meillassoux Mercredi 18 septembre, 14h00 Hem Gratuit

Début : 2024-09-18T14:00:00+02:00 – 2024-09-18T16:00:00+02:00

Inauguré en 2023, le Bois Meillassoux offre trois hectares de nature retrouvée le long de la Marque. Cette friche industrielle reconvertie en espace naturel accueille déjà de nombreux animaux et une flore colorée. Belette, écureuil et hérisson côtoient les oiseaux et de nombreux insectes butinent les fleurs. Accompagnés d’un écogarde, venez à la découverte des nouveaux locataires de ce site.

Rendez-vous : 14h – Devant la mairie de Hem

Durée : 2h

Hem 42 Rue du Général Leclerc, 59510 Hem Hem 59510 Nord Hauts-de-France

