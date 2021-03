Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde, Saint-Maixant Balade naturaliste et artistique sur les bords de Garonne Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Balade naturaliste et artistique sur les bords de Garonne, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Maixant. Balade naturaliste et artistique sur les bords de Garonne 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-Maixant Gironde Balade de 5,5km.

Diane Kling vous présentera les oiseaux du bord de Garonne. Les Gars de Garonne et Didier Oliver vous présenteront un univers musical traditionnel. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Balade de 5,5km.

Balade de 5,5km.

Balade de 5,5km.

Sur inscription.

