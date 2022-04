Balade naturaliste et artistique entre Canal et Garonne Castets et Castillon Castets et Castillon Catégories d’évènement: Castets et Castillon

Gironde

Balade naturaliste et artistique entre Canal et Garonne Castets et Castillon, 21 mai 2022, Castets et Castillon.

2022-05-21 – 2022-05-21

Entre Canal et Garonne, balade de 2,6 kilomètres.

Initiez-vous à la reconnaissance des oiseaux et libellules, mais aussi à la fabrication d’objets musicaux atypiques avec Diane Kling et Vincent Macias (musicien multi instrumentaliste). Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Entre Canal et Garonne, balade de 2,6 kilomètres.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Agence Les Conteurs

Castets et Castillon

