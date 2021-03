Roaillan Roaillan Gironde, Roaillan Balade naturaliste et artistique – Découverte de la forêt Roaillan Catégories d’évènement: Gironde

Roaillan

Balade naturaliste et artistique – Découverte de la forêt, 29 mai 2021-29 mai 2021, Roaillan. Balade naturaliste et artistique – Découverte de la forêt 2021-05-29 – 2021-05-29

Roaillan Gironde Roaillan Balade de 5 kilomètres.

Estelle Dupuy vous fera voyager à travers les temps par l’observation des arbres et de fossiles. Nathalie et Eric Roulet vous initieront également au chant Gascon. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Sur inscription. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Balade de 5 kilomètres.

Estelle Dupuy vous fera voyager à travers les temps par l’observation des arbres et de fossiles. Nathalie et Eric Roulet vous initieront également au chant Gascon. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Sur inscription. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Balade de 5 kilomètres.

Estelle Dupuy vous fera voyager à travers les temps par l’observation des arbres et de fossiles. Nathalie et Eric Roulet vous initieront également au chant Gascon. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Sur inscription. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Balade de 5 kilomètres.

Estelle Dupuy vous fera voyager à travers les temps par l’observation des arbres et de fossiles. Nathalie et Eric Roulet vous initieront également au chant Gascon. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Sur inscription. Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques. Auringleta

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Roaillan Autres Lieu Roaillan Adresse Ville Roaillan