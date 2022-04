Balade naturaliste et artistique – Découverte de la forêt Léogeats Léogeats Catégories d’évènement: Gironde

Léogeats Gironde Léogeats EUR L’Auringleta propose des journées grand public sur des chemins départementaux du Sud-Gironde, à travers des randonnées naturalistes et artistiques. Il s’agit de permettre la découverte de différents milieux naturels, de leur faune et de leur flore sauvages. Au cours de cette balade de 7 kilomètres, réalisez avec Diane Kling un bricolage nature en souvenir de cette balade à la découverte des chants d’oiseaux. Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

