Balade naturaliste et artistique – Biodiversité locale, 24 avril 2021-24 avril 2021, Saint-Pardon-de-Conques.

Balade naturaliste et artistique – Biodiversité locale 2021-04-24 – 2021-04-24

Saint-Pardon-de-Conques Gironde Saint-Pardon-de-Conques

Balade de 3 kilomètres.

Agnès Poirot vous présentera les chiroptères et leurs indices de présence. Nathalie et Eric Roulet vous accompagneront grâce au conte et à la musique gascons.

Sur inscription

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques.

Balade de 3 kilomètres.

Agnès Poirot vous présentera les chiroptères et leurs indices de présence. Nathalie et Eric Roulet vous accompagneront grâce au conte et à la musique gascons.

Sur inscription

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques.

Balade de 3 kilomètres.

Agnès Poirot vous présentera les chiroptères et leurs indices de présence. Nathalie et Eric Roulet vous accompagneront grâce au conte et à la musique gascons.

Sur inscription

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques.

Balade de 3 kilomètres.

Agnès Poirot vous présentera les chiroptères et leurs indices de présence. Nathalie et Eric Roulet vous accompagneront grâce au conte et à la musique gascons.

Sur inscription

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée ou des bottes ainsi qu’une bouteille d’eau. Selon le temps, pensez à prendre un vêtement de pluie.

Attention ! Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques.