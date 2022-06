BALADE NATURALISTE ET APPROCHE PHOTOGRAPHIQUE Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: 55210

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 16:00:00 16:00:00

Lachaussée 55210 Animation réalisée dans le cadre de la semaine du développent durable. C’est au hasard de l’itinéraire, des opportunités naturalistes et des questionnements du public que Raphaël et Fabrice s’arrêteront pour vous éclairer. Tous deux vous accompagneront pour que vous puissiez cristalliser ce sur quoi votre sensibilité s’est arrêtée… tout en respectant au mieux la sensibilité du site.

Avec Fabrice André, guide nature et photographe, et Raphaël Jilet. Apportez votre matériel photographique si vous en avez. Accessible aux débutants.

Réservation obligatoire au CEN Lorraine au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au vendredi avant 14h. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 90 https://cen-lorraine.fr/ Lachaussée

