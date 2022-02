Balade naturaliste en Montagne noire Jardins partagés de l’Aiguebelle, 4 juin 2022, Saissac.

FACE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 3.5 km / Facile RDV à l’Office de tourisme, dans le village au niveau de la boucle de la D 629. Localisation GPS : 43.361338, 2.168643 L’association des Jardins partagés de l’Aiguebelle invite un botaniste, David Richin, pour sensibiliser le public à l’évolution de la végétation face au réchauffement climatique. Au cœur de la Montagne noire, le village de Saissac se situe à l’interface des influences montagnarde et méditerranéenne. Dans le cadre de la journée nationale « Rendez-vous aux jardins », le temps d’une balade naturaliste, nous aborderons les aspects locaux du réchauffement climatique. Les visiteurs en profiteront pour visiter le coeur du vieux village et son château médiéval, qui fait partie des sites du Pays cathare. Situé dans un écrin de verdure, Saissac domine la plaine de Carcassonne où chemine le Canal du Midi et offre une vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées. Amateurs de patrimoine et de nature, Saissac et ses alentours vous invitent à de fabuleuses découvertes !

Possibilité de restauration sur place. Prévoir un équipement pour la marche et de l’eau

Une balade naturaliste à Saissac, en Montagne noire audoise, commentée par un botaniste, pour aborder les aspects locaux du changement climatique.

