Balade naturaliste en canoé-kayak Office de tourisme du Coeur du Bassin Lanton, lundi 26 août 2024.

Balade naturaliste en canoé-kayak Office de tourisme du Coeur du Bassin Lanton Gironde

Depuis le port de Cassy, encadré par un guide professionnel, vous longerez par la conche de Lanton, le Domaine de Certes, où vous poserez le pied, pour quelques instants d’observations ornithologiques. Situé sur le Delta de Leyre, le Domaine de Certes est un espace privilégié, rencontre entre la terre et la mer, l’eau douce et l’eau salée. Domaine endigué, il comprend 150 ha de bassins, des prairies humides, des terres agricoles, des boisement de feuillus et de résineux. Extrêmement riche en oiseaux, le Domaine est inventorié avec le Bassin d’Arcachon en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Prévoir 1h30 de navigation environ sur 3 heures. A partir de 10 ans condition: savoir nager.

Les sorties s’effectuent uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Coeur du Bassin. 28.5 28.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 09:30:00

fin : 2024-08-26 12:00:00

Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 Route du Stade

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-coeurdubassin.com

L’événement Balade naturaliste en canoé-kayak Lanton a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Coeur Bassin