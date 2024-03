Balade naturaliste : elles occupent le terrain Quesnoy- sur- Deûle Quesnoy-sur-Deûle, mercredi 19 juin 2024.

Balade naturaliste : elles occupent le terrain Découvrez les plantes sauvages avec LPO Nord Mercredi 19 juin, 15h00 Quesnoy- sur- Deûle Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T15:00:00+02:00 – 2024-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T15:00:00+02:00 – 2024-06-19T17:00:00+02:00

Elles ? Ce sont les plantes sauvages qui s’installent partout où elles en ont l’occasion et contribuent à rendre les villes plus vertes. Elles tempèrent les îlots de chaleur, elles aident à la dépollution de l’air et des sols, elles embellissent le béton. Venez vous initier à la science participative « Sauvages de ma rue » et découvrir ces championnes de l’occupation de terrain !

Rendez-vous : 15h – Médiathèque, allée des Etreindelles à Quesnoy-sur-Deûle

Durée : 2h

Public : à partir de 6 ans

Quesnoy- sur- Deûle Allée des étreindelles, 59890 Quesnoy- sur- Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0766426043 »}]

Serge Polard / LPO