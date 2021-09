Balade naturaliste : Disperse-moi si tu peux ! Les Prés du Hem, 10 octobre 2021, Armentières.

Balade naturaliste : Disperse-moi si tu peux !

Les Prés du Hem, le dimanche 10 octobre à 10:00

Les plantes produisent des fruits qui se consomment, s’accrochent ou volettent un peu partout. Elles entretiennent tout simplement avec les autres composantes de l’écosystème un lien étroit, sans lequel elles n’existeraient certainement pas… Message transmis : – Principes de dispersion des graines (zoochorie, anémochorie, etc.) – Toutes les fleurs se transforment en fruits, mais tous les fruits ne sont pas comestibles… – Les espèces végétales ont aussi besoin de se déplacer pour survivre, et sont donc sujettes à la fragmentation des territoires, au même titre que les animaux. Liste des observations possibles lors de l’animation (faune et flore) : – Arbustes en fruits, plantes des zones humides – Passereaux et oiseaux d’eau – Amphibiens – Insectes divers Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous à 10h entrée principale des Prés du Hem, avenue Marc Sangnier à ARMENTIERES.

gratuit, sans inscription

Partons à la rencontre des plantes qui rivalisent d’ingéniosité pour conquérir de nouveaux territoires, et ainsi asseoir leur légitimité et leur place sur un site naturel.

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:00:00