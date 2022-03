Balade naturaliste dans la Fosse aux Carpes Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil Catégories d’évènement: Draveil

Essonne

Balade naturaliste dans la Fosse aux Carpes Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, 18 juin 2022, Draveil. Balade naturaliste dans la Fosse aux Carpes

Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, le samedi 18 juin à 09:30

Partons pour une balade au sein de l’Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes et observons notre environnement dans une démarche naturaliste. En prenant conscience de la richesse naturelle des lieux fréquentés et de l’intérêt de les protéger, nous apprendrons à différencier les différentes zones de l’ aire naturelle et leur utilité pour la biodiversité, de la photographie naturaliste simple à faire à l’aide de son smartphone (proxiphoto, macro, cadrage et notions d’éclairage), à utiliser une application de détermination faune/flore simple (seek, birdnet). Il est conseillé d’apporter des jumelles pour ceux qui en ont. Au gré de notre balade, vous apprendrez à lire les berges et éveiller votre curiosité naturaliste afin de comprendre la fragilité de ces milieux et devenir acteur de leur préservation. Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 1 rue de Châtillon 91210 Draveil Draveil Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Draveil, Essonne Autres Lieu Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Adresse 1 rue de Châtillon 91210 Draveil Ville Draveil lieuville Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil Departement Essonne

Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/draveil/

Balade naturaliste dans la Fosse aux Carpes Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 2022-06-18 was last modified: by Balade naturaliste dans la Fosse aux Carpes Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 18 juin 2022 Draveil Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Draveil

Draveil Essonne