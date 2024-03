Balade naturaliste : création d’un herbier Quai du Halot Tourcoing, mercredi 3 juillet 2024.

Balade naturaliste : création d’un herbier Découvrez, observez et apprenez ce que les arbres ont à nous dire. Mercredi 3 juillet, 14h00 Quai du Halot Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-03T14:00:00+02:00 – 2024-07-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-03T14:00:00+02:00 – 2024-07-03T16:00:00+02:00

Ils peuvent dépasser 50 mètres de haut et vivre plusieurs siècles, ils nous offrent l’ombre et l’oxygène. Prenons le temps de découvrir, observer et apprendre ce que les arbres ont à nous dire, lors d’une promenade le long du canal, durant laquelle nous apprendrons à les reconnaitre tout en débutant un herbier.

Rendez-vous : 14h – Branche de Tourcoing, quai du Halot – TOURCOING

Bon à savoir : Nombre de places limité, sur inscription par téléphone.

Durée : 2h

Quai du Halot Quai du Halot Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320631126 »}]

