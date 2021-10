Balade naturaliste : Champignons parking du Parc de la Deûle à Houplin-Ancoisne., 16 octobre 2021, Fransu.

parking du Parc de la Deûle à Houplin-Ancoisne., le samedi 16 octobre à 14:00

Balade au cœur du site de la Gîte pour reconnaître et identifier la grande diversité de champignons. Comment les reconnaître ? Quelles sont les caractéristiques des grandes familles de champignons ? Couleur, pied, forme du chapeau, champignons à lames ou à tubes… les spécialistes de la sortie partageront leurs connaissances et les champignons n’auront plus de secret pour vous. Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Pass sanitaire non exigé. Rendez-vous à 14h sur le parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé à Houplin-Ancoisne. Contact : Association Santes Nature : 03 20 07 84 89

gratuit, sans inscription

En compagnie des mycologues de Santes Nature et de la Société Mycologique du Nord, partons à la découverte des nombreux champignons présents sur le site de la Gîte à SANTES.

