Rendez-vous 10h parking rue du Maréchal Foch s à FRETIN Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

gratuit, sans inscription

L’automne est là et les oiseaux commencent à se mettre en route pour une longue migration. Allons leur souhaiter un bon voyage. parking rue du Maréchal Foch Fretin Fretin Nord

