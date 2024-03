Balade naturaliste : bestiaire olympique Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, lundi 22 avril 2024.

Balade naturaliste : bestiaire olympique Venez vous amusez avec Nord Nature Chico Mendès et les animaux des bois. Lundi 22 avril, 14h30 Villeneuve d’Ascq Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:30:00+02:00 – 2024-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-22T14:30:00+02:00 – 2024-04-22T16:30:00+02:00

Venez vous amusez avec Nord Nature Chico Mendès et les animaux des bois.

Les animaux doivent absolument se déplacer : quête de nourriture, recherche des semblables, reproduction, fuite, recherche d’habitat… Chacun sa spécialité pour se déplacer mais aujourd’hui les animaux du bois se chamaillent pour savoir qui est le plus sportif…

Venez participer aux jeux olympiques de la forêt. en alliant motricité et éveil sensoriel, mettez vous dans la peau de certains animaux du site et Apprenez à mieux connaitre !

Rendez-vous : 14h30 – Colline des Marchenelles, au croisement de la rue Carpeaux et l’avenue de Courtrai – VILLENEUVE D’ASCQ

Durée : 2h

Public : enfants entre 3 et 6 ans accompagnés

Contact : Nord Nature Chico Mendès au 03 20 12 85 00

Villeneuve d’Ascq Avenue de Courtrai Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320128500 »}]

Nord Nature Chico Mendes