BALADE NATURALISTE AVEC LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL Sérignan, mardi 27 août 2024.

Le Conservatoire du Littoral agit depuis plus de 40 ans pour sauver nos plages et rivières de l’urbanisation galopante. Quels sont ses enjeux ? Comment faire cohabiter le site naturel et les plages touristiques ? Cette visite est l’occasion de dialoguer avec un acteur au cœur de la gestion des Orpellières.

Réservation obligatoire.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 19:00:00

fin : 2024-08-27 21:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

