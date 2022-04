Balade naturaliste aux Vieux Salins avec Vincent Blondel Hyères Hyères Catégories d’évènement: 83400

Hyères

Balade naturaliste aux Vieux Salins avec Vincent Blondel
Rue Saint Nicolas RDV Parking de la plage des vieux Salins
Hyères

2022-04-17 09:30:00 – 2022-04-17 12:00:00
Rue Saint Nicolas RDV Parking de la plage des vieux Salins

Hyères 83400 Hyères EUR Accompagné d’un guide naturaliste vous partez à la découverture de la faune, la flore et l’écologie d’une zone humide exceptionnelle. Comment les espèces se sont-elles adaptées à leur environnement ? +33 4 94 01 84 50 https://www.hyeres-tourisme.com/ Rue Saint Nicolas RDV Parking de la plage des vieux Salins Hyères

Hyères
Rue Saint Nicolas RDV Parking de la plage des vieux Salins

Balade naturaliste aux Vieux Salins avec Vincent Blondel
2022-04-17

Hyères 83400