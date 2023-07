Balade naturaliste autour du Bassin de la Villette Metro Jaurès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Balade naturaliste autour du Bassin de la Villette Metro Jaurès Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance. Découvrez le Bassin de la Villette, son histoire, sa faune et sa flore. Jacquy Libaud, de la société « Balades aux jardins », est

conférencier et passionné d’histoire. Il propose de découvrir

l’histoire du Bassin de la Villette, ainsi que

la faune et la flore qui s’y trouve. Pour toute la famille Rendez-vous à 15h au métro Jaurès Metro Jaurès boulevard de la Villette 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Jacquy Libaud Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Metro Jaurès Adresse boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Metro Jaurès Paris

Metro Jaurès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/