BALADE NATURALISTE AUTOUR DE L’ÉTANG DE LA GRANDE MAÏRE Sérignan, 15 mai 2022, Sérignan.

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 16:00:00

Sérignan Hérault Sérignan

0 0 EUR Accompagnés de spécialistes de la Société d’Études des Sciences Naturelles de Béziers, découvrez ce paysage avec un œil plus avisé. Ancien bras de l’Orb, le site de la Grande Maïre où se côtoient eau douce et eau salée, recèle une multitude d’habitats naturels qui protègent une trentaine d’espèces végétales dont le très rare iris d’Espagne mais aussi des reptiles, amphibiens, et de nombreux oiseaux. Des dunes, en passant par la sansouïre (végétation où la salicorne domaine), aux près salés, le paysage est très diversifié.

Réservation obligatoire. Covoiturage possible depuis Béziers, se renseigner à l’accueil.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36

