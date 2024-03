Balade naturaliste : automne dans le sous-bois Santes Santes, mercredi 30 octobre 2024.

Balade naturaliste : automne dans le sous-bois Apprenez à reconnaître les arbres lors d’un voyage sensoriel ! Mercredi 30 octobre, 10h00 Santes Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-30T10:00:00+01:00 – 2024-10-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-10-30T10:00:00+01:00 – 2024-10-30T12:00:00+01:00

C’est une invitation à un voyage sensoriel auquel nous vous convions. Les arbres se parent de mille et une couleurs. Les feuilles tombées entament leurs lentes décompositions et libèrent de superbes odeurs. Le temps d’une sortie nature, prenez le temps pour reconnaître ces êtres tutélaires et d’en savoir un peu plus sur ce petit monde forestier.

Rendez-vous : 10h – Devant le Relais Nature du Parc de la Deûle – 20, chemin du Halage à Santes

Durée : 2h

Santes 20 chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0630463731 »}]

MEL