Balade naturaliste au bord du Bandiat La Chapelle-Montbrandeix, mercredi 24 juillet 2024.

Balade naturaliste au bord du Bandiat La Chapelle-Montbrandeix Haute-Vienne

Les zones humides en bord de Bandiat recèle une biodiversité riche et patrimoniale. Certaines ont fait l’objet de travaux de restauration et de diversification. Accompagné d’un expert naturaliste et d’un agent Parc, venez découvrir au cours d’une balade les beautés et joyaux du Bandiat et de ses abords.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés.

Animé par Vincent Nicolas.

Début : 2024-07-24 19:30:00

fin : 2024-07-24

Parking de la Mairie

La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

