BALADE NATURALISTE AU BORD DE L’HERAULT Cazilhac Cazilhac Catégories d’évènement: Cazilhac

Hérault

BALADE NATURALISTE AU BORD DE L’HERAULT Cazilhac, 8 juin 2022, Cazilhac. BALADE NATURALISTE AU BORD DE L’HERAULT Cazilhac

2022-06-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-08 19:00:00 19:00:00

Cazilhac Hérault Cazilhac Bérenger Rémy, Chargé de mission Natura 2000, vous invite à une agréable balade naturaliste au bord de l’Hérault.

Départ au parc du Fesquet à Cazilhac. Niveau de balade facile. Sur inscription (places limitées à 10).

Venez profiter des connaissances de Bérenger, afin d’observer la ripisylve et tous ses curieux habitants…. Bérenger Rémy, Chargé de mission Natura 2000, vous invite à une agréable balade naturaliste au bord de l’Hérault.

Départ au parc du Fesquet à Cazilhac. Niveau de balade facile. Sur inscription (places limitées à 10).

Venez profiter des connaissances de Bérenger, afin d’observer la ripisylve et tous ses curieux habitants…. +33 4 67 73 00 56 Bérenger Rémy, Chargé de mission Natura 2000, vous invite à une agréable balade naturaliste au bord de l’Hérault.

Départ au parc du Fesquet à Cazilhac. Niveau de balade facile. Sur inscription (places limitées à 10).

Venez profiter des connaissances de Bérenger, afin d’observer la ripisylve et tous ses curieux habitants…. Cazilhac

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cazilhac, Hérault Autres Lieu Cazilhac Adresse Ville Cazilhac lieuville Cazilhac Departement Hérault

Cazilhac Cazilhac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazilhac/

BALADE NATURALISTE AU BORD DE L’HERAULT Cazilhac 2022-06-08 was last modified: by BALADE NATURALISTE AU BORD DE L’HERAULT Cazilhac Cazilhac 8 juin 2022 Cazilhac Hérault

Cazilhac Hérault