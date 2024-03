Balade naturaliste : arbres, forces tranquilles SAINGHIN-EN-MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois, samedi 7 septembre 2024.

Balade naturaliste : arbres, forces tranquilles Découvrez les caractéristiques des arbres à travers des ateliers amusants avec Nord Nature Chico Mendès. Samedi 7 septembre, 09h30 SAINGHIN-EN-MELANTOIS Gratuit

Début : 2024-09-07T09:30:00+02:00 – 2024-09-07T11:30:00+02:00

Fin : 2024-09-07T09:30:00+02:00 – 2024-09-07T11:30:00+02:00

Entre compétition et coopération, stratégie et adaptation, ces forces tranquilles nous inspirent et nous émerveillent ! Grâce à des jeux sensoriels, scientifiques et artistiques, apprenez à mieux connaître et reconnaître les arbres et laissez-vous embarquer le temps d’une rencontre.

Rendez-vous : 9h30 – Parking rue du Stade – SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Durée : 2h

Public : à partir de 5 ans

SAINGHIN-EN-MELANTOIS rue du stade 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France

Nord Nature Chico Mendes