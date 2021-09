Sainghin-en-Mélantois Bois de la Noyelle Nord, Sainghin-en-Mélantois Balade naturaliste : arbre, mon ami ! Bois de la Noyelle Sainghin-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Des racines à la cime, l’arbre est le lien entre la terre et le ciel. Les arbres sont reliés entre eux par un réseau de champignon. L’arbre est en lien avec le soleil, les nuages, les animaux et les autres plantes. Mais nous, quels liens avons-nous avec l’arbre ? Laissons-nous le découvrir, le temps d’une rencontre originale avec les arbres. Cette animation, mélange joyeux de sensoriel, de scientifique, de poétique est une belle occasion pour tenter de se faire « ami » avec un arbre. Rendez-vous à 14h30 au Bois de la Noyelle, rue du Stade, en face de l’école Saint-Exupéry à SAINGHIN-EN-MELANTOIS. Nord Nature Chico Mendès : 03 20 12 85 00 Messages transmis : – Les arbres sont des êtres vivants précieux. ll faut les préserver – L’arbre abrite une faune spécifique et constitue une véritable richesse naturaliste – L’arbre rend de nombreux services : ressource en bois, ressource en fruits/fleurs, aménité, puits de carbone… Liste des observations : Différentes essences d’arbres, faune et flore associées. Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

