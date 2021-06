Sainghin-en-Mélantois Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois Nord, Sainghin-en-Mélantois Balade naturaliste : à l’abri des arbres Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Sainghin-en-Mélantois

Balade naturaliste : à l’abri des arbres Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois, 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Sainghin-en-Mélantois. Balade naturaliste : à l’abri des arbres

Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois, le mercredi 8 septembre à 14:00

Qu’est ce qui pourrait relier le sol et l’air ? Les arbres, pardi ! Ils renferment bien des richesses à découvrir ! Partez les observer et apprenez à mieux les connaître. Rendez-vous à 14h au parking de l’étang, rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois. Balade gratuite animée par Nord Nature Environnement à destination du public familial. Réservation obligatoire par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

Venez observer les arbres pour comprendre leur importance et leur diversité. Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois Etang Rue du Bas Sainghin, Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sainghin-en-Mélantois Étiquettes évènement : Autres Lieu Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois Adresse Etang Rue du Bas Sainghin, Sainghin-en-Mélantois Ville Sainghin-en-Mélantois lieuville Etang rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois