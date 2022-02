Balade Naturaliste : à la découverte des amphibiens Domaine de Sybirol Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Domaine de Sybirol, le samedi 5 mars à 20:00

Venez découvrir et observer la biodiversité de Floirac et du Parc des Coteaux à l’occasion d’une balade naturaliste sur la thématique des amphibiens au Domaine de Sybirol le vendredi 6 mars de 20h à 22h, animée par l’association Cistude Nature.

Gratuit / Nb de places limitées (20 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T22:00:00

