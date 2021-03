Arles Place de la République Arles, Bouches-du-Rhône » Balade mythologique » pour le jeune public Place de la République Arles Catégories d’évènement: Arles

Place de la République, le samedi 6 mars à 10:00

Visite guidée jeune public destinée aux enfants de 6 à 12 ans : » balade mythologique » par Christine Berthon de Guides Rhône Méditerranée

De la place de la République au jardin d’été, des décors et sculptures nous parlent de mythologie : Hercule, Minerve, Vénus et d’autres vous attendent pour vous raconter leurs histoires. Venez plonger dans la mythologie où se mêlent super héros, animaux imaginaires et divinités. Visite limitée à5 personnes dans le respect des consignes sanitaires. Enfant accompagné d’un adulte. Réservation obligatoire au 06 88 03 60 87

8 euros par enfant 4 euros par adulte

