Balade musicale sur la vie de Georges Brassens, 12 novembre 2022, .

Le mardi 29 novembre 2022

de 10h00 à 12h00

. payant

Tarif normal 12 € par personne

Tarif réduit jusqu’à 15 ans inclus 10 €

Découvrez la vie de Georges Brassens à Paris à travers cette visite guidée en musique !

Embarquez pour une plongée dans la vie de Georges Brassens à Paris, dans les 14ème et 15ème arrondissements !

Découvrez les lieux qu’il a habités, qui l’ont inspiré, ceux où il a bâti une carrière exceptionnelle qui l’a fait devenir le personnage emblématique de la chanson française.

Dans les pas d’un musicien amateur passionné par l’oeuvre du poète sétois, vous vous promènerez de la salle de Bobino où il a donné ses plus grands concerts, au parc auquel il a donné son nom, en passant par la bibliothèque où il a puisé de nombreux textes et découvert de nombreux poètes, l’impasse Florimont où il a habité pendant 22 ans, et la rue Santos-Dumont, celle de ses vieux jours.

Cette balade urbaine sera ponctuée de plusieurs étapes pendant lesquelles votre guide vous racontera des passages de la vie de Brassens dans le quartier. La balade se terminera au parc Georges Brassens.

Sur chaque lieu, votre guide interprètera à l’aide de sa guitare une des chansons du répertoire de Georges Brassens.

Vous découvrirez ainsi comment « le Gorille » a lancé sa carrière, vous saurez tout de la belle histoire d’amour avec sa petite poupée rencontrée à la sortie d’une bouche de métro, vous serez ému par la triste histoire des « Passantes », vous apprendrez que « l’Auvergnat » et « son Bistrot « ont bien existé

Laurent Gaudens, votre guide musicien, vous propose de découvrir la vie parisienne de Brassens de ballades en balade !

Information supplémentaire (uniquement pour les visites ayant lieu le matin) : à l’issu du parcours, Laurent présentera le restaurant « Aux Sportifs réunis » et son lien avec Brassens.

Il n’est plus possible de manger dans le bistrot de Brassens mais il sera quand même possible de terminer ensemble au restaurant juste à côté .Vous pourrez manger sur place, à vos frais, si vous le souhaitez. Votre guide continuera volontiers sa présentation à l’intérieur. Dans ce cas, prévoyez une heure supplémentaire en plus de la visite. Attention : l’établissement fait uniquement de la restauration, il n’est pas possible d’y boire seulement un verre.

Contact : https://exploreparis.com/fr/4744-balade-musicale-sur-la-vie-de-georges-brassens.html

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Balde musicale