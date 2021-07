Saint-Arnoult-en-Yvelines Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Balade musicale – Quatuor de trombones Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

Itinéraire choisi et rythmé de courtes haltes musicales et littéraires qui subliment un peu plus la beauté du parc et des sculptures qui le peuplent. Parents, enfants, mélomanes amateurs ou avertis se laisseront guider aux sons et vibrations des cuivres d’un quatuor de trombones.

Entrée libre sur inscription : www.maison-triolet-aragon.com

Balade musicale dans le parc de la Maison Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T17:00:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T17:00:00

