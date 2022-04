Balade musicale pour les plus petits Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Balade musicale pour les plus petits Musée Toulouse-Lautrec, 22 mai 2022, Albi. Balade musicale pour les plus petits

du dimanche 22 mai au samedi 6 août à Musée Toulouse-Lautrec

* Public : 2 à 5 ans * Durée : 1 heure * Horaires : 9h30 à 10h30 * Quand : les dimanche 22 mai, dimanche 26 juin, mercredi 13 juillet et samedi 6 août. * Tarifs : 7€ enfant, 3€ adulte

Découverte de l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas” en sonorité pour les plus jeunes. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

