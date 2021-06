Orschwiller Orschwiller 67600, Orschwiller Balade musicale Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: 67600

Orschwiller

Balade musicale Orschwiller, 19 juin 2021

EUR

« Dans la vie, tout est rythme, tout est musique ! ».

Accompagnée de sa harpe celtique, de percussions traditionnelles et d’instruments créés à partir d’éléments naturels, Catherine Keller se laisse inspirer par les lieux. Au gré de la balade, vous êtes invités à participer à des créations sonores éphémères. Un moment magique, à partager avec sa famille, ses amis… et la nature ! Au gré de la balade, les participants sont invités à écouter, à jouer et à participer à des créations interactives et éphémères en compagnie de Catherine Keller. +33 3 69 33 25 00 Au gré de la balade, les participants sont invités à écouter, à jouer et à participer à des créations interactives et éphémères en compagnie de Catherine Keller. Balade musicale

