Balade musicale Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes

Balade musicale Hagetmau, 6 juillet 2022, Hagetmau. Balade musicale Hagetmau

2022-07-06 15:00:00 – 2022-07-06

Hagetmau Landes Une balade déambulatoire pour un moment musical et poétique ponctuée de pauses

surprises entre la Crypte St-Girons et la Maison de la Poésie.

Tout public dès 3 ans, sur inscription. Une balade déambulatoire pour un moment musical et poétique ponctuée de pauses

surprises entre la Crypte St-Girons et la Maison de la Poésie.

Tout public dès 3 ans, sur inscription. Une balade déambulatoire pour un moment musical et poétique ponctuée de pauses

surprises entre la Crypte St-Girons et la Maison de la Poésie.

Tout public dès 3 ans, sur inscription. JL Tastet

Hagetmau

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Hagetmau Adresse Ville Hagetmau lieuville Hagetmau Departement Landes

Hagetmau Hagetmau Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagetmau/

Balade musicale Hagetmau 2022-07-06 was last modified: by Balade musicale Hagetmau Hagetmau 6 juillet 2022 Hagetmau Landes

Hagetmau Landes