Balade musicale et sensorielle Taluyers, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Taluyers. Balade musicale et sensorielle 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 12:30:00 12:30:00

Taluyers Rhône Taluyers A la découverte du marais de Morlin, un des derniers marais du département du Rhône, un joyau de biodiversité… Le CEN Rhône-Alpes vous fera découvrir ses richesses naturelles par les sens… Une sortie hors du commun pour les petits et les grands. accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 19 91 65 https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/balade-musicale-et-sensorielle-taluyers/ dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Lieu Taluyers Adresse Ville Taluyers lieuville 45.64105#4.71955