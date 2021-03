Dinéault Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick Dinéault, Finistère Balade musicale et chantée sur le Menez Hom Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick Dinéault Catégories d’évènement: Dinéault

Finistère

Balade musicale et chantée sur le Menez Hom Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick, 23 mai 2021-23 mai 2021, Dinéault. Balade musicale et chantée sur le Menez Hom

Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick, le dimanche 23 mai à 12:00

Balade musicale et chantée

————————– ### 12h00 : pique-nique possible à la bergerie du Menez Hom (terrines et rillettes) ### 13h30 : départ pour le Menez Hom ### 14h00 : début de la balade ### 17h00 : fin de la balade

2€ par adulte, gratuit pour les enfants

Balade musicale et chantée reprenant le répertoire des chants bretons sur les flancs du Menez Hom au milieu des brebis authentiques « Landes de Bretagne » Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick Le Guilly, 29150 Dinéault Dinéault Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-23T12:00:00 2021-05-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dinéault, Finistère Autres Lieu Bergerie du Menez Hom / Sastre Patrick Adresse Le Guilly, 29150 Dinéault Ville Dinéault