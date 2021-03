Dinéault Dinéault Dinéault, Finistère Balade musicale et chantée Dinéault Catégories d’évènement: Dinéault

Finistère

Balade musicale et chantée, 23 mai 2021-23 mai 2021, Dinéault. Balade musicale et chantée 2021-05-23 12:00:00 – 2021-05-23 17:00:00

Dinéault Finistère Dinéault Dans le cadre de la fête de la Bretagne, la bergerie du Menez-Hom vous propose une balade musicale et chantée. A partir de 12h : pique-nique à la bergerie (terrines et rillettes possibles). 13h30 : départ pour le Menez-Hom. 14h : début de la balade jusqu’à 17h contact@bergerie-menez-hom.bzh +33 6 50 06 88 06 Dans le cadre de la fête de la Bretagne, la bergerie du Menez-Hom vous propose une balade musicale et chantée. A partir de 12h : pique-nique à la bergerie (terrines et rillettes possibles). 13h30 : départ pour le Menez-Hom. 14h : début de la balade jusqu’à 17h

Détails Catégories d’évènement: Dinéault, Finistère Autres Lieu Dinéault Adresse Ville Dinéault