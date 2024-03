Balade musicale de pierre et d’eau Melrand, samedi 15 juin 2024.

Laissez-vous guider par vos pas et ceux des musiciens et danseurs de la Maison des Arts à la rencontre de la chapelle Saint-Laurent et celle de la Madeleine. Un chemin de deux heures pour tout débrancher de pierre et d’eau, de musique et de mouvement…

17h, gratuit, sur réservation. .

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

place du marché

Melrand 56310 Morbihan Bretagne

