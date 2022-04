Balade musicale dans le moyen-âge imaginaire Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

Balade musicale dans le moyen-âge imaginaire Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet, 14 mai 2022 18:30, Beaucaire. Nuit des musées Balade musicale dans le moyen-âge imaginaire Musée d’histoire et d’archéologie Auguste Jacquet Samedi 14 mai, 18h30 Gratuité au musée de 18h30 à 23h.

Contes provençaux et musique

Myrtille Bastard, auteure, metteuse en scène, comédienne et harpiste pour la compagnie Afikamaya, vous invite à une balade dans le moyen-âge imaginaire. Au son de la harpe celtique, laissez-vous conter La Tarasque, Le seigneur troubadour, Noëlle des genêts d’or, un moment musical et trois histoires évocatrices du monde médiéval. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ http://www.laterredargence.fr Free at the museum from 6.30pm to 11pm. Saturday 14 May, 18:30 Myrtille Bastard, autora, directora, actriz y arpista de la compañía Afikamaya, le invita a dar un paseo por la imaginaria Edad Media. Al son del arpa celta, déjese contar La Tarasque, Le seigneur troubadour, Noëlle des genêts d’or, un momento musical y tres historias evocadoras del mundo medieval.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Gratis en el museo de las 6:30 a las 11:00. Sábado 14 mayo, 18:30 Jardins du Château de Beaucaire, 30300 Beaucaire, Occitanie, France 30300 Beaucaire Occitanie

