Balade musicale Clohars-Carnoët, 12 août 2021-12 août 2021, Clohars-Carnoët.

Balade musicale 2021-08-12 – 2021-08-12 Place de l’Océan Le Pouldu

Clohars-Carnoët Finistère

Organisée et accompagnée par l’association des randonneurs Dre Ar Vinojenn.

Ouverte à tous et gratuite. Circuit de 4 km en bord de mer ne présentant aucune difficulté. Durée 2h.

Sur le parcours 4 à 5 pauses musicales ou contées. A 20h30 la soirée se prolonge en musique. Prévoir son pique-nique, tables et bancs à disposition.

18h : départ office de tourisme du Pouldu.

NB : Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.

Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables.

