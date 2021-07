Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire BALADE « MUSICALE AVEC S.E.M À L’OUEST » SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire

BALADE « MUSICALE AVEC S.E.M À L'OUEST » SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE
Chalonnes-sur-Loire, 3 juillet 2021
Quai Gambetta Ponton
10 EUR

Nous vous proposons de naviguer sur un Gabarot construit pendant plusieurs mois à Chalonnes-sur-Loire par l'Association Les Chalandoux. Partez pour une balade d'une heure et demi au fil de l'eau. Cette sortie découverte vous permettra de vivre une expérience unique. Le Gabarot et les récits qui vous seront contés vous transporteront sur la Loire mais pas que… Thématique du jour : Balade Musicale avec S.E.M à l'Ouest. D'autres balades, plus thématiques sont programmées tout au long de l'été : vins sur Loire, lever et coucher de soleil … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 25 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous !

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Quai Gambetta Ponton Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville 47.35425#-0.76475