Balade musicale au musée Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, samedi 10 février 2024.

Balade musicale au musée Déambulez dans les 3 grands thèmes de notre exposition permanente: défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial et limiter les risques naturels. Samedi 10 février, 14h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Tarif adulte: CHF 15.- / Tarif jeune & senior: CHF 10.- / Tarif enfant: CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T15:00:00+01:00

Quel est le lien entre le jazz et la dignité humaine ? Y a-t-il des hymnes de prisonnier.ère.s ? Comment la musique évoque-t-elle le lien familial ? Déambulez dans l’exposition permanente en compagnie de Stéphanie-Aloysia Moretti, programmatrice et médiatrice de la Montreux Jazz Artists Foundation. Elle dévoilera l’histoire des mélodies qu’elle a soigneusement sélectionnées pour créer les 4 playlists du Musée DIGNITY, HOME, CARE ET HUMANITY. Vous pourrez ainsi découvrir en musique les 3 grands thèmes de notre exposition permanente défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial et limiter les risques naturels.

20 personnes maximum

10.02.2024, 14h 15h

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229161794752>mStepTracking=true&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Montreux Jazz Festival