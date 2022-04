Balade musicale au fil de la nature Saint Martin de l’If, 11 juin 2022, Saint Martin de l'If.

Balade musicale au fil de la nature Saint Martin de l’If

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 17:00:00

Saint Martin de l’If Seine-Maritime Saint Martin de l’If

Eveillez vos sens et venez déambuler en fanfare sur des rythmes entraînants.

Des morceaux les plus classiques aux tubes d’aujourd’hui, la bonne humeur nous conduira, depuis Fréville, sur les chemins du Val au Cesne. Entre vallées, plaines, bois, champs et prairies, ce paysage traditionnel d’exception sera sublimé par la musique du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie.

Petits et grands profiteront de l’occasion pour se reconnecter à la nature et en apprendre un peu plus sur ce qui les entourent.

tourisme@yvetot-normandie.fr +33 2 32 70 99 96 https://www.yvetot-normandie-tourisme.fr/

Saint Martin de l’If

