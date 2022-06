Balade musicale au Dourduff Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Balade musicale au Dourduff Morlaix, 25 juin 2022, Morlaix. Balade musicale au Dourduff

Morlaix Finistère

2022-06-25 – 2022-06-25 Morlaix

Finistère Morlaix Le Patio -Ecole intercommunale Associative d’Enseignement Artistique- vous propose une balade musicale à la Ferme de Traon Nevez (Plouézoc’h) avec les élèves et les professeurs :

– Chorales

– Ensemble à cordes

– Ensemble de guitares

– Trio et quatuor de flûtes

