Concert « presque » privé avec Dominique Walter. Après avoir fait plus de 300 galas dont 2 Olympia, 5 salle Poirel à Nancy, 6 Rotonde à Thaon avec mon ami Claude Vanony, je vous propose de nous retrouver pour partager mes chansons et les reprises que tout le monde connait pour une soirée en toute intimité.

Je vous accueillerai accompagné de mes guitares 6 et 12 cordes pour vous faire découvrir les sons contrastés alliant le délicat et le rustique. Si vous le souhaitez, vous pourrez chanter et rire avec moi, et pourquoi pas : danser !

Renseignement et réservations par téléphone.

+33 3 29 50 60 95

