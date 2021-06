Saint-Goazec Camping - Tachenn-gampiñ Penn ar Pont Finistère, Saint Goazec Balade musicale à Châteauneuf du Faou Camping – Tachenn-gampiñ Penn ar Pont Saint-Goazec Catégories d’évènement: Finistère

Saint Goazec

Balade musicale à Châteauneuf du Faou Camping – Tachenn-gampiñ Penn ar Pont, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Goazec. Balade musicale à Châteauneuf du Faou

Camping – Tachenn-gampiñ Penn ar Pont, le samedi 3 juillet à 15:30

Rendez-vous au camping de Penn ar Pont. Départ échelonné entre 15h30 et 16h30. Partenariat avec l’école de musique associative intercommunale Korn Boud.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les enfants.

Randonnée avec intermèdes musicaux, buvette et jeux. Organisé par Div Yezh Kastell-Nevez ar Faou. Camping – Tachenn-gampiñ Penn ar Pont Penn ar Pont, 29520 Saint-Goazec Saint-Goazec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:30:00 2021-07-03T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint Goazec Étiquettes évènement : Autres Lieu Camping - Tachenn-gampiñ Penn ar Pont Adresse Penn ar Pont, 29520 Saint-Goazec Ville Saint-Goazec lieuville Camping - Tachenn-gampiñ Penn ar Pont Saint-Goazec