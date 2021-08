Agen Conservatoire de musique et de danse Agen, Lot-et-Garonne Balade musicale à Agen ! Conservatoire de musique et de danse Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Balade musicale à Agen ! Conservatoire de musique et de danse, 17 septembre 2021, Agen. Balade musicale à Agen !

Conservatoire de musique et de danse, le vendredi 17 septembre à 18:30 Gratuit.

Balade ponctuée d’impromptus musicaux avec les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse d’Agen et de présentation des sites patrimoniaux liés au thème d’Agen médiéval par le CEDP47. Conservatoire de musique et de danse 11, rue Lakanal 47916 Agen CEDEX 9 Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T20:00:00

